Нынешнее поколение российских изобретателей наращивает научно-технический потенциал, способствуя переходу экономики на инновационный путь развития. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телеграмме-приветствии участникам и гостям VI съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, опубликованной 1 июля на сайте Кремля.

За 85 лет своей деятельности ВОИР сыграло весомую роль в укреплении отечественной промышленности, инфраструктуры, социальной сферы, отметил президент.

«Под его эгидой были созданы и внедрены в производство более двух миллионов изобретений и передовых технических разработок, которые принесли реальную практическую отдачу», - говорится в телеграмме.

По словам Путина, традиции новаторского труда продолжаются.

«Представители нынешнего поколения российских изобретателей – инженеров, специалистов, рабочих – успешно решают задачи, связанные с наращиванием научно-технического потенциала страны, переходом экономики на инновационный путь развития», - подчеркнул президент.