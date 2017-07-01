Правоохранительные органы казахстанской Алматы задержали людей, ограбивших отделение «Альфа-банка» в минувший вторник. Об этом сообщается на сайте российского банка.

«Благодаря оперативной работе сотрудников безопасности банка и системам видеонаблюдения, преступников моментально удалось выявить и передать всю имеющуюся информацию полиции города Алматы для проведения оперативно-розыскных мероприятий", - заявил директор «Альфа-банка» Андрей Тимченко.

Отмечается, что на работе банка происшествие не сказалось. Ранее сообщалось, что из отделения «Альфа-банка» было похищено примерно 65 млн тенге, что на сегодняшний курс составляет чуть более $201 тыс.