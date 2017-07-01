Оптовые цена на газ «Газпрома» выросли на 3,9%. Такое решение было принято Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

В Минюсте 20 июня был зарегистрирован соответствующий приказ от 13 июня.

Руководства «Газпрома» ранее сообщало о планах корпорации об увеличении цен в регулируемом диапазоне. В частности, в ближайшие годы стоимость повысить на 3,5%,

В октябре 2016 года в проекте бюджета РФ на 2017-2019 годы указывалось,что тарифы на газ для всех категорий потребителей и на его транспортировку в 2017 году вырастут на 3,9%, в 2018 году — на 3,4%, в 2019 году — на 3,1%.