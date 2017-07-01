Столичное управление МЧС предупреждает о ненастной погоде, которая сохранится в Москве до вечера субботы, 1 июля. Спасатели ссылаются на сообщение метеорологов, отмечая, что по данным Росгидромета «в период с 13.00 до 19.00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 метров в секунду».

Жителям и гостям Москвы не рекомендуется без необходимости покидать помещения. Гражданам стоит избегать нахождения у рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ливень с грозами и градом обрушился на Москву днем в пятницу.