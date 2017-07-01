В результате обстрела со стороны украинских силовиков была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как соообщил агентству заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, повреждена лния электропередачи, которая обеспечивала питанием ДФС. Станция находится около населенного пункта Яиноватая и обеспечивала водой обе стороны фронта, в том числе Донецк, Ясиноватую, по поселки Васильевка и Спартак, а также подконтрольные Киеву населелнные пункты Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое.

УТочняется, что за все время конфликта на территории станции попадали более 370 взрывоопасных предметов