Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы причастны к атаке компьютерного вируса-вымогателя Petya.A. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

«Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник вирус атаковал системы государственных учреждений и частных компаний Украины. По мнению СБУ, эта кибератака была спланирована заранее, и ее цель заключалась в дестабилизации общественной и политической ситуации в стране.

Ранее национальная полиция Украины возбудила более 60 уголовных дел в сзяи с кибератакой.

27 июня были совершены кибераткаи на ряд крупнейших компаний по всему миру. Жертвами атаки стали российские «Роснефть» и «Башнефть», украинские Ощадбанк и Mars и предприятия в Италии и Израиле.

Вирус-вымогатель Peyta блокирует операционную систему, а также ограничивает доступ владельца зараженного устройства к личным данным, требуя $300 в биткоинах за возращение доступа.