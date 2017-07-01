Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры ведут поиски двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, как сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть Красноуральска в субботу.

С заявлением в полицию обратился отец пропавших детей. По его словам, братья 2001 и 2006 годов рождения 30 июня около 17.00 по местному времени ушли в лес за грибами и не вернулись. Родственники пытались найти детей самостоятельно, но не справились, после чего мужчина обратился в полицию.

Горелых добавил, что с целью розыска детей личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу тревоги, создан и работает оперативный штаб под руководством начальника райотдела полиции Александра Огурцова. Поиски детей организованы на площади 6–7 кв. км.