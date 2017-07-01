Президент ФИФА поблагодарил Россию за Кубок конфедераций
Кубок конфедераций 2017 года стал большим успехом со многих точек зрения. Об этом в субботу на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ», — цитирует Инфантино Р-Спорт.
Глава ФИФА особо отметил хорошую заполняемость стадионов — в среднем почти 38 тыс. зрителей на игру, заявил, что был продемонстрирован атакующий футбол, и отметил прекрасную атмосферу соревнований.
«Можно поздравить все команды, они показали прекрасный футбол», — резюмировал Джанни Инфантино.