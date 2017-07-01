В субботу жители и гости Санкт-Петербурга с размахом отпразднуют день рождения Достоевского, сообщает «Интерфакс».

В этом году День Достоевского в Северной столице проводится уже в восьмой раз. По всему городу всех желающих ждут экскурсии, квесты, спектакли уличных театров и интеллектуальные викторины.

Праздничные программы подготовили 19 учреждений культуры, в том числе музеи, библиотеки, выставочные залы и театры.

Руководитель Театра кукол Анна Викторова пообещала удивить жителей Северной столицы невероятными кукольными персонажами.

«Это будут фигуры важных для Петербурга старух. Куклы Пиковая дама, Алена Ивановна и Старуха Хармса ростом 3,5 м прогуляются по улицам города», — подчеркнула она.