Глава российского правительства Дмитрий Медведев простился с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Церемония прощания с политиком, ушедшим из жизни 16 июня, проходит в здании Европейского парламента в Страсбурге в субботу, 1 июля.

Более трех десятков действующих и бывших глав государств и правительств прибыли на церемонию, встречают представителей государств председатель Европейского союза Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского парламента Антонио Тайяни.

Медведев поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего германского федерального канцлера, и почтил его память минутой молчания и оставил запись в книге соболезнований.

Кроме политиков в числе приглашенных на церемонию прощания с Гельмутом Колем король Испании Хуан Карлос I с супругой.