Китайско-британская декларация о передаче Гонконга была подписана после «войны слов» в Пекине в 1984 году, а сама передача состоялась только в 1997 году.

На фото: акции в поддержку политики Китая, приуроченные к визиту президента КНР Си Цзиньпина 1 июля 2017 года