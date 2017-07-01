Город с особым статусом: торжества в Гонконге
В КНР отмечают 20-летие возвращения Гонконга в состав страны. До этого с конца XIX века город находился во владении Великобритании в качестве одной из колоний
Китайско-британская декларация о передаче Гонконга была подписана после «войны слов» в Пекине в 1984 году, а сама передача состоялась только в 1997 году.
На фото: акции в поддержку политики Китая, приуроченные к визиту президента КНР Си Цзиньпина 1 июля 2017 года
Солдат в карауле во время инспекции частей, которую президент КНР Си Цзиньпин провел в рамках праздничных мероприятий 1 июля 2017 года
Девушка, которая родилась за пять месяцев до передачи города в состав КНР, позирует со своей детской фотографией на фоне дома, в котором она была сфотографирована
Полицейский развешивает флаги на улицах Гонконга накануне праздника
Президент КНР Си Цзиньпин (в центре), покидающий свой пост мэр Гонконга Лян Чженьин (четвертый слева) и вступившая в должность первая в истории женщина-мэр Гонконга Кэрри Лам (пятая слева) поют во время праздничного шоу
В состав Гонконга входят одноименный остров, а также остров Лантау, полуостров Коулун, острова Новых Территорий и еще почти 300 малых городов.
На фото: рыбацкие лодки принимают участие в празднованиях в честь возвращения Гонконга в состав КНР
Вертолеты с флагами КНР (справа) и специального административного района Гонконг (слева) пролетают над Гонконгом после торжественной церемонии поднятия флага, состоявшейся 1 июля на площади Золотой Баухании
Войска готовятся к прибытию президента Си Цзиньпина 1 июля 2017 года
Человек фотографирует праздничные мероприятия на телефон в чехле с британским флагом в день возвращения Британией Гонконга в состав КНР
На фото: протесты накануне визита китайского президента Си Цзиньпина для участия в празднованиях по случаю 20-летия возвращения Гонконга
Сегодня Гонконг — один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
На фото: участники акций в поддержку политики Китая