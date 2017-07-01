Как минимум 24 штата в США отказываются предоставлять регистрационные данные о голосовавших на выборах президента 2016 года. Об этом пишет газета The Hill. Соответствующий запрос был направлен администрацией Дональда Трампа.

На этой неделе комиссия, специально сформированная президентом для расследования махинаций на выборах 2016 года, направила письма в 50 секретариатов по всей стране с просьбой переслать информацию о голосовавших.

Комиссия запрашивала имена, адреса, даты рождения и принадлежность к партии зарегистрированных избирателей в каждом штате. Кроме того, в письме, оказавшемся в распоряжении издания, запрашивалась информация о совершенных преступлениях, о военной службе, а также четыре последних цифры социальной страховки и сведения о голосовании на выборах 2006 года.