Электроснабжение во Владимирской области восстановлено в полном объеме. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Вечером и ночью 30 июня из-за грозы, сопровождавшейся сильным дождем (местами градом) и шквальным ветром с порывами до 22 м/с, произошли нарушения электроснабжения потребителей в нескольких районах Владимирской области. Более всего пострадали Александровский, Петушинский и Гусь-Хрустальный районы.

На места повреждений были направлены бригады энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго», которые, работая всю ночь, к утру полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов в пострадавших районах.

Последствия непогоды устраняли 15 бригад, 38 человек и 15 единиц техники. Для запитывания социально значимых объектов энергетики применяли резервные источники электроснабжения. Работы по восстановлению электроснабжения осложнялись тяжелыми погодными условиями.