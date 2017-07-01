«Домодедово» планирует до конца дня вернуться в штатное расписание
До конца дня к штатному расписанию вылетов вернется аэропорт «Домодедово», задержавший рейсы из-за непогоды. Об этом рассказал пресс-секретарь воздушной гавани, сообщает «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что мы полностью вернемся в расписание до конца сегодняшнего дня», - пояснил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, сейчас ограничений на выполнение полетов нет, аэропорт обслуживает рейсы штатно.
Представитель аэропорта порекомендовал пассажирам предварительно уточнять информацию о рейсах через справочную службу или социальные сети, чтобы в случае переноса рейса на несколько часов не ждать в аэропорту.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 12.00 в «Домодедово» 92 рейса задержаны, 17 отменены.