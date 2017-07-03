Если вы хотите узнать про цифровые технологии на Тайване, вместо изучения статистических выкладок просто спуститесь в столичную подземку. Зайдите в любой вагон, и вам предстанет такая картина: практически каждый пассажир держит перед собой смартфон, просматривая новости или сайт онлайн-магазина, сражается в мобильные игры или, уставившись в экран ноутбука, следит за перипетиями очередной серии любимой мыльной оперы.

Книжек или газет в руках почти не видно: любители печатного слова попадаются на глаза лишь в виде редкого исключения. Вместо чтения бумажных носителей молодежь и люди в годах ­— возраст не играет никакой роли, — то и дело отвечают на сообщения своих мессенджеров.

Это под землей. А на улицах Тайбэя и других тайваньских городов за последний год появились десятки тысяч бесшумных электроскутеров местного производства, послушно реагирующих на сигналы со смартфона своего владельца. В среднем каждый житель острова пользуется смартфоном 205 минут в день, что почти в два раза превышает время просмотра телевизора.

Но и телевидение — в духе времени, спешит не отстать от несущегося на всех парах «цифрового экспресса». Так, с конца июня все районы Тайбэя полностью перешли на цифровое телевещание.

В деловой части города, в пяти минутах ходьбы от 508-метрового, некогда самого высокого небоскреба в мире «101» (несколько лет назад его оттеснил на второе место собрат из Дубая – Бурдж-Халифа) находится Центр международной торговли. Особенно оживленно здесь было в течение нескольких дней в конце мая — начале июня. В залах центра и его павильонах в 37-й раз (!) проходила ставшая уже традиционной международная выставка Computex 2017 — самая большая в Азии и одна из трех крупнейших в мире презентаций новейших изделий в сфере информационных технологий, коммуникации и связи.

Тематическими разделами выставки являлись компьютеры и комплектующие, телекоммуникации и системы хранения данных, интернет и программное обеспечение, носители информации. 5010 стендов стали своеобразными витринами для демонстрации своей продукции свыше 1600 компаниями. На заключительной пресс-конференции было объявлено, что выставку посетили представители 167 стран мира. Причем особенный наплыв посетителей отмечен из Индии, Индонезии, Вьетнама и, что особенно приятно, из России (на 14,8% больше по сравнению с прошлым годом).

Российский рынок давно стал для многих тайваньских компаний важным направлением их деятельности. Интерес этот взаимный, и ему не помешали никакие кризисы. В период с января по июнь 2016 года товарооборот Тайваня и России достиг 1,7 млрд долларов США. Важную роль в этом сыграла как раз торговля продукцией в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Что касается Тайваня, то его экономика стабильно продолжает расти на 1,5% в год, что обеспечивает благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности. В центральном регионе острова создается крупный кластер «умного машиностроения», на юге реализуется проект научного парка по исследованиям и разработкам в области возобновляемой энергии. Кроме того, новый проект азиатской Кремниевой долины предполагает кооперацию местных и иностранных компаний для разработки и внедрения самых перспективных и экономически оправданных решений в области высоких технологий.

Одна из тайваньских компаний на выставке Computex 2017 была удостоена престижной премии за дизайн модели высокоскоростного твердотельного накопителя. По сравнению с обычными жесткими дисками инновационные накопители при меньшем размере и весе имеют большую скорость чтения и записи. Такие накопители могут использоваться как в компактных переносных устройствах, так и в стационарных компьютерах. По словам главного менеджера компании Энтони Лю благодаря выставке Computex 2017 в Центре международной торговли тайваньские производители получили возможность заинтересовать своей продукцией зарубежных потребителей и выйти на внешние рынки.

Революция в сфере информационных технологий самым благоприятным образом сказалась и на уровне жизни населения острова. Каких-нибудь 60 лет назад годовой доход на душу населения на Тайване составлял примерно 200 долларов США. Сегодня этот показатель превысил цифру 22 тысячи.

Для рядовых жителей Тайваня современные технологии стали уже не просто частью повседневного быта — они преобразили сам образ их жизни.