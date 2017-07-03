Когда в конце XVI столетия на острове высадились португальские мореплаватели, они были так зачарованы его красотой, что дали ему название Формоза — Прекрасный. На Тайване с его горами, водопадами, зелеными долинами, золотыми пляжами есть что посмотреть туристам. В деревню Улай можно добраться от конечной станции тайбэйского метро за каких-нибудь полчаса на автобусе.

Охотники за головами

Среди 6 тыс. жителей Улая большинство составляют тайваньцы, принадлежащие к народности атаял — второму по численности этносу (88,5 тыс.) из 16 официально признанных коренных народностей острова.

Дошедшие до нас свидетельства характеризуют их как воинственных людей, культивировавших жестокие обычаи. Самым свирепым из них была охота за головами: только тот мог считаться настоящим мужчиной, кто добыл на охоте голову врага. Кстати, на атаяльском языке «атаял» значит «смелый муж».

Любой незнакомец, оказывавшийся в окрестных горах, рисковал головой в буквальном смысле слова. Гордясь такой добычей, охотники выставляли черепа убитых ими жертв на всеобщее обозрение прямо у ограды своего дома. Считалось, что духи убитых охраняли дом после смерти хозяина.

Когда остров стал колонией Японии, в 1895 году Формоза была переименована в Тайвань, а благодаря японским миссионерам охота за головами постепенно сошла на нет и была полностью запрещена.

Об истории народа атаял рассказывает экспозиция в местном краеведческом музее. Там можно увидеть те самые острые ножи, которыми орудовали кровожадные охотники. А вот женщины прославились совсем иным — техникой ткачества. Они шили одежду в традиционных красных и белых тонах с ромбовидным узором. Охотники, отличившиеся в ритуальных отсечениях голов, и особо усердные женщины-ткачихи получали право сделать татуировку на лице. Этот обычай также запретили японцы, и теперь изображения остались лишь на старинных фотографиях.

Ритуал термальных вод

Туристы приезжают в Улай, чтобы подышать горным воздухом, сделать селфи на фоне водопада, но в первую очередь — окунуться в горячие целебные воды. Термальные источники, содержащие углекислоту и натрий, благоприятно воздействуют на кожу, делая ее мягкой и шелковистой.

Есть бассейны под открытым небом и в специальных помещениях при дорогих отелях или скромных мини-гостиницах. Посещение общих ванн, разделенных на женские и мужские половины, предполагает соблюдение ряда правил: обязательно принять душ и вымыться с мылом, не шуметь и не плескаться в воде, и, конечно, действует табу на прием спиртных напитков. С каждого посетителя берется плата — от 300 новых тайваньских долларов (10 американских) и выше. В самых благоустроенных по местным меркам гостиницах она может доходить до 40 американских долларов. Зато те, кто остается в отеле на ночь, оплачивают только проживание.

Когда два года назад тихоокеанский тайфун «Соуделор» обрушился на северный Тайвань, принеся за день более 1000 мм осадков, единственная горная дорога, связывавшая Улай с внешним миром, оказалась разрушенной в нескольких местах. Однако ныне усилиями местных жителей вся транспортная инфраструктура восстановлена, так что владельцы гостиниц по-прежнему принимают гостей со всего мира. По словам главного менеджера одной из здешних гостиниц Сюй Му-и, многие постояльцы возвращаются сюда из года в год.

Впрочем, есть в Улае и способ окунуться в целительные воды бесплатно. Вдоль реки Наньши, которая пересекает ущелье, оборудовано несколько мест под открытым небом, где геотермальная энергия поднимает температуру воды у берега до 40 градусов по Цельсию и даже выше. Если обложить такое место камнями, самодельный бассейн готов. Прямо за отгороженным пространством бурлит речной поток примерно на 30 градусов холоднее. Так что любителям контрастных водных процедур лучшего купания не найти.

Вперед, по горным тропам

Самые красивые виды ждут тех, кто продолжит прогулку пешком или на специально оборудованной для туристов узкоколейной вагонетке. Водопад высотой около 80 м и шириной 10 м своей красотой неизменно привлекает множество любителей первозданной природы. Прямо над водопадом работает фуникулерная дорога. Ее конечная станция на высоте около 900 м над уровнем моря — «Парк мечты». Это территория развлечений и спорта. Стоимость билета, включающая расходы на подъем длительностью 2 минуты 40 секунд, — 220 новых тайваньских долларов (7,3 американских).

В четырех километрах от водопада находится национальный лесной рекреационный район Нэйдун. Там произрастают тайваньский кипарис и ладанный кедр. В речной долине над кристально чистой водой разлита тишина, которую нарушают лишь пение птиц да кваканье лягушек.

Возвращаясь на старые улочки селения Улай, в ресторанчиках можно отведать зажаренные на углях сосиски из мяса горной свиньи. В качестве добавки вам принесут блюдо из диких овощей. Их местные жители собирают в горах. А жажду хорошо утоляет легкое вино «сяоми-цзю», которое изготавливают из могара или горного проса.

В Улай действительно можно возвращаться вновь и вновь. То ли окружающие горы так манят к себе, то ли привлекают дружелюбные люди, населяющие эти места. Скорее всего и то, и другое.