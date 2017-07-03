Симпатичная стройная девушка по имени Елизавета выразительно декламирует стихи:

«Вы столь забывчивы, сколь незабвенны,

— Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! —

Сказать еще? Златого утра краше!

Сказать еще? — Один во всей вселенной!»

Жюри конкурса чтецов русской поэ­зии оценило тонкое проникновение Елизаветы в лирико-философскую ткань знаменитого стихотворения Цветаевой. В 1918 году она посвятила эти строки красавцу-актеру Юрию Завадскому. А аудитория единогласно присудила Елизавете приз зрительских симпатий.

Стихи великого русского поэта Марины Цветаевой часто исполняются со сцены, и вроде бы нет ничего необычного в том, что их выбрала для конкурса студентка 4-го курса университета Елизавета. Но необычное есть!

Взявшая себе звучное русское имя Елизавета Лай — жительница Тайваня. А интерес к русскому языку и русской культуре здесь настолько велик, что в университетах открыто три факультета славистики. Один из них — гордость государственного гуманитарного университета Чжэнчжи, который входит в число лучших вузов Тайваня.

Указ президента помог

Университетский кампус раскинулся в тихом парке на южной окраине главного тайваньского города Тайбэя у реки Цзинмэйю. Здесь учатся более 16 тыс. студентов, на факультете славистики — примерно 200. История ее изучения уходит в век минувший, когда был создан факультет восточных языков, позднее ставший факультетом русского языка и литературы. А десять лет назад его переименовали в факультет славистики. Помимо русского преподавание теперь ведется также на чешском, польском и украинском языках.

Знаменательным событием стало открытие при университете в 2013 году Русского центра. Это произошло благодаря активному участию бывшего ректора У Сы-хуа, побывавшего в Москве и встречавшегося с руководителями фонда «Русский мир». Как известно, фонд был создан во исполнение указа президента России Владимира Путина для популяризации русского языка, поддержки программ его изучения как в самой России, так и за рубежом. Именно в этом центре и проходил в третий раз конкурс чтецов русской поэзии, с чего и начался рассказ об университете Чжэнчжи.

Без всякого преувеличения главная заслуга в освоении тайваньскими студентами русского языка принадлежит преподавателям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. Нынешний декан факультета славистики, профессор Янь Дин-цзя — известная переводчица художественной литературы. Она перевела на китайский язык роман Сергея Лукьяненко «Ночной дозор».

Под управлением студентов

За много лет на факультете славистики сформировались традиции проведения самых различных мероприятий, позволяющих студентам как можно шире «погружаться» в русскую тему. Это театральные «Славянские вечера», фестивали славянской кухни, конкурсы чтецов. Ансамбль русского танца знают не только в университете, но и за его пределами.

За четыре года учебы студенты получают возможность не только освоить выбранную специальность, но и реализовать свои способности — спортивные, музыкальные, артистические. Для этого существуют студенческие клубы, которыми управляют сами студенты. Особо следует отметить клуб любителей струнных инструментов. На его основе три года назад был создан симфонический оркестр, известность которого вышла далеко за пределы Тайваня.

Государственному университету Чжэнчжи в минувшем мае исполнилось 90 лет. В переводе с китайского его название означает «Политика», и оно красноречиво говорит само за себя. Да, это бывшая кузница кадров, откуда вышла и по сей день продолжает выходить руководящая элита Тайваня. За минувшие десятилетия перевернутыми оказались многие страницы истории университета: основание в 1927 го­ду в Нанкине в качестве партийной школы при Гоминьдане — «Национальной партии Китая», возглавлявшейся Чан Кай-ши. После его поражения в гражданской войне с коммунистами бегство на Тайвань, где одно время он был ректором университета, наконец, переформатирование вуза в крупнейший центр преподавания и исследования социальных и гуманитарных наук.

В нынешнем году по случаю 90-летия университета торжества были особенно масштабными. В марафоне, организованном администрацией Чжэнчжи, приняли участие несколько тысяч студентов и выпускников, а также членов их семей, которые бежали от стадиона по всей территории кампуса. В рамках подготовки юбилейного ролика администрация обратилась к студенческому симфоническому оркестру с просьбой исполнить гимн университета, после чего эти кадры были смонтированы вместе со съемками марафона.

Вера в перспективу

В тексте гимна есть строки, написанные вскоре после смерти вдохновителя китайской революции Сунь Ятсена и по-прежнему исполняемые студентами на всех торжественных мероприятиях:

«Мы должны быть сильными телом и искренними в помыслах,

Воодушевленно служить и обладать богатым интеллектом».

Реальность такова, что в будущем, к сожалению, лишь малая часть славистов станет преподавателями русского языка или переводчиками. Единицы сдадут экзамен на государственную службу, а большинство выпускников найдут себе работу в тайваньских компаниях, где маркетологи и менеджеры для общения с зарубежными клиентами в основном пользуются английским.

Правда, есть надежда и на перспективную работу с русским языком: чем больше тайваньских компаний начнут выходить на рынки России, тем выше будет спрос на профессиональных русистов.