Американский штат Невада стал пятым в стране, где продают марихуану в рекреационных целях. Продажи вещества начались в субботу, 1 июля, в ноябре прошлого года жители штата одобрили использование марихуаны в «развлекательных» целях.

Приобрести марихуану могут жители Невады старше 21 года с действительным удостоверением личности до одной унции (28,3 грамма). По действующим правилам, использовать ее можно только дома.

Кроме Невады, марихуану можно приобрести в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо, Аляске. По медицинским показаниям марихуана продается в 19 штатах и в столице США.