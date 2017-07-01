В конгресс США внесен законопроект о восстановлении туризма и торговли с Кубой
На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о возобновлении экономических отношений с Кубой. Об этом в субботу сообщает RT.
Автор документа — представитель Демократической партии Бобби Ли Раш — отмечает, что с момента распада Советского Союза Куба не представляет никакой угрозы для США.
Раш призывает отменить запреты на путешествия на Кубу и торговлю с республикой, существующие в Америке уже больше полувека, — санкции были введены в 1963 году администрацией Джона Кеннеди в ответ на размещение на острове советских ракет.
Ранее Барак Обама снял ряд санкций со страны, однако Дональд Трамп назвал курс предшественника на улучшение отношений с Кубой ошибочным.