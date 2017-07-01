Скандальную свалку в Балашихе можно увидеть онлайн с нескольких камер
Минэкологии Подмосковья предоставило возможность интернет-пользователям в реальном времени наблюдать за тем, что происходит на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино».
Увидеть полигон в реальном времени и в нескольких ракурсах можно по ссылке.
«Сейчас трансляция ведется с пяти камер, установленных на подъезде к полигону и контрольно-пропускном пункте», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В ближайшее время будут установлены дополнительные камеры, которые позволят следить за самой свалкой.
В четверг в подмосковной Балашихе начался завоз чистого грунта на закрытый мусорный полигон ТБО «Кучино». Решение о незамедлительном прекращении эксплуатации мусорного полигона было принято по поручению президента России Владимира Путина.