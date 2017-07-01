Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, все последствия непогоды в столице будут устранены до понедельника, 3 июля. Об этом градоначальник написал в субботу в Twitter.

Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2017 г.

Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня. Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.

Погодный центр «Фобос» сообщил, что в пятницу, 30 июня, в Москве выпало более 90% месячной нормы осадков.