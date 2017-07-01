Вместо визового режима с Россией власти Украины могут ввести регистрацию приезжих россиян на «специальных сайтах», заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

В эфире телеканала «112 Украина» он назвал эти действия «предупреждением»

«Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах», — сказал он. Геращенко назвал проверку граждан, въезжающих на Украину, основным способом «борьбы с терроризмом и диверсией». Депутат рады отметил, что визовый режим с Россией надо будет ввести, когда к этому будет готова сама Украина.

Ранее звучали неоднократные заявления Киева, что Украине необходимо вводить визы для россиян.