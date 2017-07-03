Чжан Би Юй

Председатель Тайваньской ассоциации бизнесменов в России

Я живу в Москве больше 20 лет, занимаюсь торговлей и туризмом. Когда прилетаю на родину по делам или в отпуск, не пропускаю возможности побывать в разных уголках Тайваня. Наш остров небольшой, но природа щедро одарила его многими красотами. Российских туристов здесь ждут радушное гостеприимство и дружелюбие.

К сожалению, рейсов Москва—Тайбэй и обратно нет. Но, уверена, для путешественников из России это не помеха. Ведь многие проводят свои отпуска в Таиланде, на Бали (Индонезия), в Сингапуре. А главные центры в странах Юго-Восточной Азии связаны прямым авиасообщением с Тайванем. Так что добраться туда — не проблема, а впечатлений будет масса. Кратеры потухших вулканов, старинные буддийские храмы, поезда железной дороги, мчащиеся со скоростью 300 километров в час, — можно долго перечислять достопримечательности Тайваня. Но лучше все это увидеть собственными глазами.

Чжуан Шупин

Преподавательница китайского языка

Вот уже третий год я живу в российской столице и сейчас работаю в Московском государственном педагогическом университете. Воочию наблюдаю, как изучение китайского языка становится все более популярным среди молодежи, растет интерес к культуре Востока. Китайский язык вошел в систему ЕГЭ, стал одним из ключевых предметов на вступительных экзаменах в ряде российских вузов. Это свидетельство того, что изучать китайский язык в России считается перспективным.

У нас на Тайване сохраняются традиционные китайские иероглифы, бережно относятся к культурным традициям. Для желающих освоить китайский язык существуют разные программы, стипендии. Дорогие друзья! Приезжайте к нам учиться, мы всегда рады!

Филип Го

Предприниматель

Среди моих московских друзей и партнеров — живу в столице России, переехав с Тайваня, уже полтора десятка лет — немало тех, кому я оказал содействие в деловых поездках на мою родину. По возвращении домой они рассказывали о том радушии, с которым их встретили, и о конструктивных переговорах с тайваньскими коллегами.

За последние годы Тайвань сделал рывок в развитии промышленности и сельского хозяйства. Поэтому особый интерес у российских предпринимателей вызывают проводимые в Тайбэе экспозиции, где представлена вся эта продукция. Это прежде всего выставка инновационных достижений в области информационных технологий, коммуникации и связи, а также другие выставки — станков, велосипедов и комплектующих, продовольственных товаров.

Итин Чэнь

Аспирантка Московской консерватории

Я всегда говорю своим друзьям, что учусь в российском Хогвартсе. Тем, кто не читал историю про Гарри Поттера или запамятовал, поясню: Хогвартс — сказочная школа Чародейства и Волшебства. Таким местом для меня является Московская консерватория. Она открыла мне многие тайны музыки, расширила жизненные горизонты. В Москве чувствую себя так, как будто нахожусь на родине.

Теперь ваша очередь приехать к нам на Тайвань. Не сомневаюсь, что, путешествуя по острову, вы откроете для себя много волшебных мест и увезете самые лучшие воспоминания.