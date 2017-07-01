После разгула стихии в Москве и Подмосковье два человека погибли и девять остаются в больницах, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицине катастроф.

«В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травами различной степени тяжести, среди них один ребенок», — пояснил собеседник агентства.

Десять пострадавших получили медицинскую помощь. Три человека госпитализированы в Подмосковье.

Гибель одного человека в Москве от удара молнии подтвердил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Во время вчерашнего шторма в Москве один человек погиб от удара молнии», — уточнил он на своей странице в Twitter.

По его словам, в больницах находится четверо пострадавших. «Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что ураганный ветер повалил 1200 деревьев, до понедельника все последствия непогоды будут устранены.