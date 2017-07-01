Белоруссия твердо стоит на пути самостоятельного развития и не приемлет потрясений, революций и спекуляции на демократии и правах человека.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю празднуемого в республике Дня независимости 3 июля.

«В истории любой нации существуют вехи, определяющие ее судьбу, ее будущее. 3 июля — это день нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко напомнил, что белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков.

«Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Белоруссия — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития.

«В стране царят мир и порядок, белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели», — подчеркнул Александр Лукашенко.