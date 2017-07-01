Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал в субботу журналистам, что в начале 2019 года в «новой Москве» будут открыты четыре станции Сокольнической линии метро.

Он напомнил, что уже открыты две станции метро в «новой Москве». Хуснуллин уточнил, что планируется продлить Сокольническую линию от станции «Саларьево» до станции «Столбово». По словам заммэра, большая «часть этой линии пройдет по земле, на ней будут станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет размер инвестиций на присоединенных территориях составил 870 млрд рублей.