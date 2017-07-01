В конце июля более 20 тыс. десантников и членов их семей станут гостями специального шоу, посвященного 87-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает «РИА Новости».

Торжественные мероприятия пройдут 29 июля 2017 года с 10 до 18 часов в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье.

В департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ отметили, что праздничная программа даст возможность всем посетителям парка «Патриот» соприкоснуться с жизнью голубых беретов.

Они увидят десантирование из самолетов и вертолетов, элементы выучки гвардейцев-десантников по захвату объекта условного противника и выступление роты почетного караула Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Кроме того, в парке «Патриот» будут организованы выставки вооружения и образцов экипировки военнослужащих ВДВ, показательные выступления по рукопашному бою разведывательных подразделений.