Жители Петушинского, Киржачского и Меленковского районов Владимирской области остались без электричества из-за непогоды. Всего без света остаются жители 13 населенных пунктов, сообщает пресс-служба «Владимирэнерго».

Накануне в пятницу, 30 июня, в Центральной России бушевала непогода: ливни сопровождались сильным ветром и градом. Во Владимирской области взято под контроль электроснабжение социально значимых объектов и систем жизнеобеспечения, начат перевод потребителей на резервные схемы и проводится ремонт поврежденных сетей.