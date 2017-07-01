Дочь погибшего в ДТП мужчины подала на Винус Уильямс в суд
Дочь погибшего в ДТП Джерома Барсона (78 лет) подала в суд на теннисистку Винус Уильмс, пишет газета The New York Times.
Внедорожник Уильямс столкнулся с автомобилем Линды и Джерома Барсонов 9 июня во Флориде. От полученных травм мужчина скончался 22 июня.
Согласно иску, поданному против теннисистки в четверг, Линда Барсон также получила травмы в результате ДТП.
Полиция заявила в пятницу, что Уильямс виновна в том, что не уступила дорогу. Расследование еще продолжается.