Дочь погибшего в ДТП Джерома Барсона (78 лет) подала в суд на теннисистку Винус Уильмс, пишет газета The New York Times.

Внедорожник Уильямс столкнулся с автомобилем Линды и Джерома Барсонов 9 июня во Флориде. От полученных травм мужчина скончался 22 июня.

Согласно иску, поданному против теннисистки в четверг, Линда Барсон также получила травмы в результате ДТП.

Полиция заявила в пятницу, что Уильямс виновна в том, что не уступила дорогу. Расследование еще продолжается.