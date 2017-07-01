Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу, 1 июля, рассказал журналистам, что объем прямых инвестиций в развитие присоединенных к Москве территорий за пять лет составил 870 млрд рублей.

Хуснуллин отметил, что вложения бюджетных средств — это составило 10–15% инвестиций. «Остальное — это частные деньги», — сказал он. Заммэра столицы уточнил, что инвестиции пошли на развитие жилищной сферы, дорог, метро, объекты социальной структуры. За пять лет «в новой Москве было уже построено 35 км дорог, две станции метро, около 11 млн кв. м недвижимости и создано порядка 100 тыс. новых рабочих мест», отметил он.