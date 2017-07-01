В столице шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, ветер повредил кровли семи многоквартирных и трех частных домов. По данным экстренных служб, дождь затопил 24 участка проезжей части.

В результате разгула стихии в Москве один человек погиб от удара молнией.

Еще шестнадцать человек пострадали. Представители медицинских служб уточняют, что в больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 12 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.