В Москве 16 человек пострадали от шквалистого ветра
В столице шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Кроме того, ветер повредил кровли семи многоквартирных и трех частных домов. По данным экстренных служб, дождь затопил 24 участка проезжей части.
В результате разгула стихии в Москве один человек погиб от удара молнией.
Еще шестнадцать человек пострадали. Представители медицинских служб уточняют, что в больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 12 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.