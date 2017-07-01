Файловый хостинг Dropbox Inc начал поиск гаранта для первичного публичного размещения акций (IPO), которое должно состояться ближе к концу этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В 2014 году компания была оценена почти в $10 млрд в ходе частного сбора средств.

В ближайшие недели Dropbox начнет переговоры с инвестиционными банками. Представители компании отказались комментировать данную информацию.

Dropbox была основана в 2007 году выпускниками Массачусетского технологического института Дрю Хьюстоном и Арашем Фердоуси. Инвесторами компании выступают Sequoia Capital, T. Rowe Price и Greylock Partners.