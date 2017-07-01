Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали, что в пятницу, 30 июня, в Москве выпало более 90% месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, с 15.00 пятницы и до 3.00 субботы выпало 69 мм осадков.

«Вчера с 15.00, когда дождь начался, и до 3.00 ночи, когда он закончился, выпало 69 мм осадков», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника погодного центра «Фобос». В июне в Москве выпала двойная норма осадков — 140 мм.

В пятницу днем в Москве бушевала ненастная погода: в столице шли ливни, гремели грозы, сопровождавшиеся ураганным ветром, а в ряде районов города выпал крупный град.