В пятницу вечером полиция Австралии провела антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны двое молодых людей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал ABC New

Восемнадцатилетних Биляла Альмеддина и Саминджана Азара арестовали в пригородах Сиднея.

В правоохранительных органах им предъявили обвинения в 17 нарушениях, в том числе в продаже оружия.

По словам заместителя комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Хадсона, у задержанных изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество наркотиков.