Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы на треть: на сумму, пропорциональную неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Официальное уведомление поступило в СЕ, отметил Слуцкий, что может вызвать определённые вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ. «Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации», – отметил Л.Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, «затяжная русофобия на площадке ПАСЕ и непрекращающееся шельмование практически за наш счёт заставили Россию, на мой взгляд, совершенно закономерно, пересмотреть ситуацию со взносом».