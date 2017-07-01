Сотрудники «Тулэнерго» восстановили электроподачу в Тульской области, прерванное в пятницу, 30 июня, из-за ливневых дождей, сообщили в субботу в пресс-службе МРСК центра и Поволжья.

В сообщении отмечается, что восстановлено «электроснабжение большей части потребителей».

«Нарушения электроснабжения — последствия грозы и сильного ветра», — уточняют энергетики.

41 бригада энергетиков была оперативно распределена по районам, оказавшимся в эпицентре стихии: Одоевскому, Богородицкому, Ясногорскому, Алексинскому и Ефремовскому. В электросетевом комплексе Тульской области продолжает действовать особый режим работы, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В пятницу электроэнергия была отключена более чем в 170 населенных пунктах Тульской области, без света оставались около 22 тыс. человек.