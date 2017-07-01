Россия и США прорабатывают возможность проведения форума городов-побратимов. Об этом заявил замглавы Россотрудничества Александр Радьков по итогам своего визита в Вашингтон, передает «РИА Новости».

«Мы взяли в проработку идею проведения большого двустороннего российско-американского форума городов-побратимов в ближайшей перспективе», — пояснил он.

Александр Радьков напомнил, что на сегодняшний день у России и США около 70 действующих побратимских связей. По его словам, американская сторона заинтересована в продвижении совместных проектов в области культуры, спорта и образования.

«Мы договорились продолжить контакты в рабочем порядке и выходить на конкретные проекты», — подчеркнул замглавы Россотрудничества.

Александр Радьков подтвердил приглашение американской стороне на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и Москве осенью 2017 года.