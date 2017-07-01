Москва и Токио прорабатывают встречу заместителей глав МИД РФ и Японии для обсуждения состоявшегося визита японской делегации бизнесменов и чиновников на Южные Курильские острова.

Как заявил в субботу,1 июля, директор отдела по совместной экономической деятельности Японии и РФ японского внешнеполитического ведомства Кэнго Оцука, «конкретные сроки не определены».

«Мы прорабатываем эту встречу по дипломатическим каналам», — приводит его слова ТАСС. Визит группы японских чиновников и бизнесменов в южную часть Курильских островов начался 27 июня. В субботу делегация вернулась в Японию.