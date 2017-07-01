Медведев утвердил порядок субсидирования Российского фонда культуры
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий Российскому фонду культуры, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Средства предназначаются для выявления, изучения, реставрации памятников культуры и истории, сохранения объектов культурного наследия народов России, содействия книгоизданию и библиотечному делу», — говорится в сообщении.
Кроме того, субсидии могут быть направлены на организацию международных культурных обменов, фестивалей, ярмарок, выставок, аукционов, конкурсов.
Документ утверждает правила предоставления средств из федерального бюджета Российскому фонду культуры.