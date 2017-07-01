Посмотреть финал Кубка конфедераций придут не менее 53 тыс. зрителей. Об этом заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, пишет «Интерфакс».

«Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тыс. билетов реализовано», — сказал он.

Мутко добавил, что существует также резерв для чилийских и немецких болельщиков.

По его мнению, в финал вышли две хорошие команды и матч будет интересным, однако он не отдает предпочтение ни одной из команд-финалисток, так как болеет исключительно за сборную России.