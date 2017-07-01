Посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию «придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и экономической интеграции Евразийского региона». Дипломат отметил, что предстоящий визит лидера Китая в Россию является самым важным событием в двусторонних отношениях РФ и КНР в этом году.

«Это самое важное событие в двусторонних отношениях наших стран в этом году», — сказал он агентству «Синьхуа».

«Необходимо прилагать все усилия для поддержания и улучшения двусторонних отношений», — подчеркнул Ли Хуэй.

Си Цзиньпин с 3 по 4 июля по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом.