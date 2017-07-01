Сотрудники компании «Рязаньэнерго» завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения в Рязанской области.

Напомним, что накануне в пятницу, 30 июня, из-за ливневых дождей и ветра отключения электричества произошли в ряде регионов Центральной России.

«Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Рязанской области завершены, остались точечные нарушения, их устраняют», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отключения энергии произошли в 230 населенных пунктах во Владимирской, Тверской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областях.