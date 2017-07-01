Канадские специалисты заявили, что определить предельную продолжительность жизни невозможно. Исследование проводили биологи университета МакГилла, они опровергли утверждение ученых из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, заявивших ранее, что люди вряд ли будут жить дольше 125 лет.

Канадские биологи Брайн Хьюз и Зигфрид Хекими из университета МакГилла проанализировали данные о долгожителях из США, Великобритании, Франции и Японии начиная с 1968 года.

В итоге они заявили, что «определить возрастной предел, по сути, невозможно», сообщает «Федеральное агентство новостей». Ученые отметили, что в 1920-х годах среднестатистический канадец жил до 60 лет, в 1980-х годах продолжительность жизни возросла до 76 лет, а сегодня средний канадец живет до 82 лет.

Максимальные и средние сроки жизни людей будут расти, полагает Зигфрид Хекими.