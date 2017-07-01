Россия вместе со спутником «Канопус-В-ИК» запустит космические аппараты Норвегии, Японии, Германии и США. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Одновременная отправка на орбиту ряда других космических аппаратов произойдет благодаря технической возможности запуска дополнительной полезной нагрузки, пояснили в «Роскосмосе».

Пуск будет произведен с космодрома Байконур.

Космический аппарат «Канопус-В-ИК» предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Возможность оперативного наблюдения поверхности земли позволяет аппарату обнаруживать лесные пожары, крупные загрязняющие вещества в природную среду, а также проводить мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений и обновлять топографические карты.