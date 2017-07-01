Сотрудник скорой помощи, пытавшаяся оказать помощь мужчине, пострадавшему в ДТП, пострадала в Приамурье, сообщает в субботу, 1 июля, «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на субботу, рассказали в полиции, в городе Белогорске.

В ночь на 1 июля скорая возвращалась с вызова на станцию, по дороге бригада медиков увидела ДТП. Водитель от медицинской помощи отказался, хотя был в крови. Когда фельдшер скорой сообщила о ситуации дежурному, мужчина вырвал у медика телефон и у дарил женщину. Местные СМИ пишут, что фельдшер скорой потеряла координацию движений.