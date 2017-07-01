Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгоградской области подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности.

Об этом сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Вадим Астафьев.

По его словам мотострелковое соединение было поднято по тревоге командующим 8-й общевойсковой армией генерал-лейтенантом Сергеем Кузовлевым.

Астафьев отметил, что в ходе проверки боевой готовности соединения было задействовано около 300 единиц вооружений и военной техники.

Военнослужащие совершил марш в составе механизированных колон на полигон Прудбой в Волгоградской области. Там мотострелки провели контрольные занятия по огневой, тактической подготовке и вождению боевых машин.

Военные отработали действия «по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления».