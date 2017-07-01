С января 2017 года ряды сирийской правительственной армии пополнили сотни молодых людей из освобожденного Алеппо, сообщил журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим.

«С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов», – цитирует слова начальника «РИА Новости».

По его словам, молодые люди идут в армию осознанно – они хотят освободить свою страну от террористов.

Сейчас конкретных сроков увольнения в запас для солдат и сержантов нет, поэтому выполнять воинскую повинность им придется до победы на боевиками. По закону, в военкомат должен явится каждый юноша сразу после своего 18-летия. За каждый месяц «прогула» молодые люди призывного возраста расплачиваются двумя месяцами дополнительной службы в армии.