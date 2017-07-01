Председатель КНР Си Цзиньпин назвал возвращение Гонконга от Великобритании под суверенитет Китая окончанием «векового унижения нации».

Об этом он заявил в 20-летнюю годовщину этого исторического события.

«В этот день 20 лет тому назад Гонконг вновь вернулся в лоно родины, смыв столетнее унижение нации и завершив важный шаг в объединении родины», — заявил Си Цзиньпин, выступая после церемонии инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Его слова передает «РИА Новости».

Китайский лидер прибыл в Гонконг 29 июня, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 20-летней годовщины передачи Гонконга Китаю.