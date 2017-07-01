Продюсер CNN Джимми Карр заявил, что большинство сотрудников этого американского телеканала считают президента США Дональда Трампа клоуном.

Видео с признанием Карра, снятое на скрытую камеру, опубликовал на своем сайте американский общественный деятель Джеймс О'Киф.

По утверждению активиста, на записи продюсер говорит о Трампе, хотя имя американского лидера не произносится.

«В глубине души мы все считаем, что он клоун, что он до смешного непригоден для этого, действительно плохо справляется и не действует в интересах Америки», — сказал Карр.

По его словам, 90% сотрудников телеканала «согласны с тем фактом, что он просто сумасшедший».

Продюсер также подчеркнул, что «этот человек на самом деле даже не республиканец».

«Он просто принял [их платформу], так как это партия, с которой он, по его мнению, мог победить. Он не верит в то, во что верят эти люди», — сказал Карр.

Также на видеозаписи сотрудник CNN оскорбительно отзывается об умственных способностях американских избирателей и уничижительно высказывается в адрес старшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй.