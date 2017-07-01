Министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил перенос отмены запрета на службу в армии США для трансгендеров на шесть месяцев.

Окончательное решение по данному вопросу отложено до 1 января, передает «РИА Новости».

Еще в 2015 году Пентагон решил организовать специальную рабочую группу, которая исследовала влияние службы трансгендеров на боеспособность вооруженных сил. Экс-министр обороны Эштон Картер тогда заявил, что существующие правила относительно половой принадлежности военнослужащих устарели. Он также отметил, что главным при оценке квалификации военного должна быть способность и готовность человека выполнять свою работу.